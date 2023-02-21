Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
15.11.1917
Сын: Захаров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Захаров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно