Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Захаров Федор Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Захаров Семен Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
15.11.1917

Сын: Захаров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Захаров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно