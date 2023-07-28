Румянцев Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРумянцев Сергей Васильевич

Румянцев Сергей Васильевич

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

18.07.1913

Дата смерти

24.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1913 по 1931
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1938 по 1955
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1955 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.09.1990
Москва, город федерального значения Москва