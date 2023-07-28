Румянцев Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1913
Дата смерти24.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1913 по 1931
Место жительства
По 1937
Место жительства
С 1938 по 1955
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1955 по 1990
Смерть
24.09.1990