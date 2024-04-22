Пыжов Данило Михайлов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Анисья Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Пыжова Матрена Иванова (Вна)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Пыжов Василий Данилов (Ич)
Мать ребёнка: Пыжова Матрена Иванова (Вна)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Ирина Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Пыжова Матрена Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Фекла Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Пыжова Матрена Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Зоя Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Пыжова Матрена Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пыжов Ардальён Данилов (Ич)
Мать ребёнка: Пыжова Матрена Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
1854