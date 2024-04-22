Пыжов Данило Михайлов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжов Данило Михайлов (Ич)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Пыжов Михайла Никитин (Ович)

Мать: Пыжова Аксинья Васильева (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Анисья Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Пыжова Матрена Иванова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Пыжов Василий Данилов (Ич)

Мать ребёнка: Пыжова Матрена Иванова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ирина Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Пыжова Матрена Иванова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Фекла Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Пыжова Матрена Иванова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Зоя Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Пыжова Матрена Иванова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Пыжов Ардальён Данилов (Ич)

Мать ребёнка: Пыжова Матрена Иванова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжова Матрена Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
1854
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