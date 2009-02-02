Удра Даниил Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдра Даниил Денисович

Удра Даниил Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2009

Отец: не указан

Мать: Федорова Ирина Олеговна