Кузнецова (Архипова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Архипова) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1934

Дата смерти

19.09.2015

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1934

Отец: Архипов Михаил Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
?.03.1956

Муж: Кузнецов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Александрович

Смерть
19.09.2015