Кузнецова (Архипова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1934
Дата смерти19.09.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1934
Отец: Архипов Михаил Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
?.03.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Евгений Александрович
Смерть
19.09.2015