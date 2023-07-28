Голубев Георгий Максимович
Место рождения
Дата рождения21.04.1900 ст.
Дата смерти20.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1934
Дочь: Равикович Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: Быстрова Анна Николавна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быстрова Анна Николавна
Смерть
20.03.1943
Степановка, Ижорская волость, Царскосельский уезд