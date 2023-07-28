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Голубев Георгий Максимович

Место рождения

Детково, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.04.1900 ст.

Дата смерти

20.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Детково, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1934

Дочь: Равикович Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Быстрова Анна Николавна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Анна Николавна

Смерть
20.03.1943
Степановка, Ижорская волость, Царскосельский уезд