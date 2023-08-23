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Порсев (Чепкасова) Анастасия
Порсев (Чепкасова) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Пол
Женский
Отец
Чепкасов Авдей
1869 г.р.
Мать
Чепкасов (Поткина) Елизавета
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Чепкасов Авдей
Мать:
Чепкасов Елизавета
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