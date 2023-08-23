Порсев (Чепкасова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порсев (Чепкасова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Чепкасов Авдей

Мать: Чепкасов Елизавета

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