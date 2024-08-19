Савченко (Евсигнеева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Евсигнеева) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсигнеев Михаил Васильевич

Мать: Евсигнеева Акилина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Сонково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Сонково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Сонково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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