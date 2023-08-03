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Янин Макар Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Янин Осип Екимов

Мать: Янина ?

Рождение ребёнка
1759

Сын: Янин Иван Макарович

Мать ребёнка: Янина Пелагея Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Василиса Макаровна

Мать ребёнка: Янина Пелагея Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна Макаровна

Мать ребёнка: Янина Пелагея Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янина Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно