Янин Макар Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Янин Осип Екимов
Мать: Янина ?
Рождение ребёнка
1759
Сын: Янин Иван Макарович
Мать ребёнка: Янина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Василиса Макаровна
Мать ребёнка: Янина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анна Макаровна
Мать ребёнка: Янина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янина Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно