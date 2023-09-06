Зашейко Иван Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2017
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зашейко Корей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1964
Дочь: Хрипко Галина Ивановна
Мать ребёнка: Зашейко Вера Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсманская Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Зашейко Вера Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зашейко Вера Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зашейко Вера Тимофеевна
Смерть
2017