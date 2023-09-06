Зашейко Иван Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зашейко Иван Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

KE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зашейко Корей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1964

Дочь: Хрипко Галина Ивановна

Мать ребёнка: Зашейко Вера Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсманская Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Зашейко Вера Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зашейко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Зашейко Вера Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зашейко Иван Иванович

Мать ребёнка: Зашейко Вера Тимофеевна

Смерть
2017
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