Кузьмин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1940
Дата смерти18.05.2017
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1940
Отец: Кузьмин Сергей Федорович
Мать: Кузьмина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
21.02.1964
Дочь: Кузьмина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагия Игнатьевна
Рождение ребёнка
14.12.1969
Сын: Кузьмин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.2017