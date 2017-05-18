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Кузьмин Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1940

Дата смерти

18.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1940

Отец: Кузьмин Сергей Федорович

Мать: Кузьмина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
21.02.1964

Дочь: Кузьмина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагия Игнатьевна

Рождение ребёнка
14.12.1969

Сын: Кузьмин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Пелагия Игнатьевна

Смерть
18.05.2017