Игнатий Владимиров
Место рождения
Дата рождения13.01.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1910 ст.
Отец: Ибаев Владимир Никифорович
Мать: Матрона Петрова
Крещение
17.01.1910 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин д. Евлева Илия Феодоров и крестьянская жена д. Евлева Мария Никифорова (вероятно, сестра отца).
Смерть
Неизвестно