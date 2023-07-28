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Игнатий Владимиров

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.01.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1910 ст.

Отец: Ибаев Владимир Никифорович

Мать: Матрона Петрова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
17.01.1910 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин д. Евлева Илия Феодоров и крестьянская жена д. Евлева Мария Никифорова (вероятно, сестра отца).
Смерть
Неизвестно