Нургалиева Марьям Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нургалиева Марьям Исмагиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1927

Дата смерти

23.01.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

КМ
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нургалиев Фахрази

Рождение ребёнка
09.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нургалиев Фахрази

Рождение ребёнка
18.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нургалиев Фахрази

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нургалиев Фахрази

Смерть
23.01.1967