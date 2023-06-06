Нургалиева Марьям Исмагиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1927
Дата смерти23.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1952
Рождение ребёнка
09.11.1955
Рождение ребёнка
18.02.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нургалиев Фахрази
Смерть
23.01.1967