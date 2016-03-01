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Калинина Виктория Сергеевна
Калинина Виктория Сергеевна
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Место рождения
Нижневартовск
, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Дата рождения
01.03.2016
Пол
Женский
Отец
Калинин Сергей Владимирович
Мать
Калинина (Кузнецова) Юлия Анатольевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2016
Отец:
Калинин Сергей Владимирович
Мать:
Калинина Юлия Анатольевна
Нижневартовск
, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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