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Калинина Виктория Сергеевна

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Место рождения

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

01.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2016

Отец: Калинин Сергей Владимирович

Мать: Калинина Юлия Анатольевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра