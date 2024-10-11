Пирогов Максим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирогов Максим Петрович

Пирогов Максим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1811

Отец: Пирогов Петр Силович

Мать: Пирогова (Чурсина) Федосия Анисимовна

ГАСО, ф.6, оп.3, д. 764, л. 395 восприемники: - дьякон Некрасов Стефан - сестра отца девка Акилина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Акилина Афанасьевна

Рождение ребёнка
16.07.1843

Сын: Пирогов Емельян Максимович

Мать ребёнка: Пирогова Акилина Афанасьевна

ГАСО, ф.6, ф.3, д. 893, л. 641об.-642 восприемники: - Пирогов Василий Стефанович - Чертовикова Лукия Андреевна, вдова
Рождение ребёнка
17.11.1845

Дочь: Пирогова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Пирогова Акилина Афанасьевна

ф.6, оп.3, д.909, л. 50об.-51 восприемники: - Чертовиков Даниил Парфенович - крестьянская девка Чертовикова Мария Назаровна
Рождение ребёнка
05.06.1855

Сын: Пирогов Федор Максимович

Мать ребёнка: Пирогова Акилина Афанасьевна

ГАСО ф.6, оп.3, д.1009, л.545об.-546 восприемники: - Пирогов Иван Стефанович - сестра ему родная девица Анна
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.