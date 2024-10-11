Пирогов Максим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
14.08.1811
ГАСО, ф.6, оп.3, д. 764, л. 395 восприемники: - дьякон Некрасов Стефан - сестра отца девка Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1843
Сын: Пирогов Емельян Максимович
Мать ребёнка: Пирогова Акилина Афанасьевна
ГАСО, ф.6, ф.3, д. 893, л. 641об.-642 восприемники: - Пирогов Василий Стефанович - Чертовикова Лукия Андреевна, вдова
Рождение ребёнка
17.11.1845
Дочь: Пирогова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Пирогова Акилина Афанасьевна
ф.6, оп.3, д.909, л. 50об.-51 восприемники: - Чертовиков Даниил Парфенович - крестьянская девка Чертовикова Мария Назаровна
Рождение ребёнка
05.06.1855
Мать ребёнка: Пирогова Акилина Афанасьевна
ГАСО ф.6, оп.3, д.1009, л.545об.-546 восприемники: - Пирогов Иван Стефанович - сестра ему родная девица Анна
Смерть
Неизвестно