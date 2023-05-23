Сорокин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1903
Дочь: Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Василий Семёнович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Александр Семёнович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно