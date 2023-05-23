Сорокин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Семен

Сорокин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1903

Дочь: Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Василий Семёнович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Александр Семёнович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Петр Семёнович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно