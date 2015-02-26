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Карпов Иван Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.2015

Отец: не указан

Мать: Карпова Марина Валерьевна