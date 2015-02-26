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Карпов Иван Валерьевич
Карпов Иван Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.2015
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Карпова Марина Валерьевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.2015
Отец: не указан
Мать:
Карпова Марина Валерьевна
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