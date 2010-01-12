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Шипилова Дарья Евгеньевна
Шипилова Дарья Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.2010
Пол
Женский
Отец
Шипилов Евгений Евгеньевич
1975 г.р.
Мать
Шипилова Наталья Олеговна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2010
Отец:
Шипилов Евгений Евгеньевич
Мать:
Шипилова Наталья Олеговна
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