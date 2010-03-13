Хасанов Мансур Хасанович
Место рождения
Дата рождения25.06.1930
Дата смерти13.03.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1948 по 2010
Место жительства
По 1948
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.03.2010