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Хасанов Мансур Хасанович

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Место рождения

Бегишево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.06.1930

Дата смерти

13.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бегишево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1948 по 2010
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1948
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.03.2010
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)