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Сухоборов Виктор Антонович

Место рождения

Советский, Советский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

16.10.1941

Дата смерти

17.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1941

Отец: Сухоборов Антон Устинович

Мать: Сухоборова Анастасия Георгиевна

Советский, Советский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
14.07.1965

Сын: Сухоборов Валерий Викторович

Мать ребёнка: Сухоборова Римма Константиновна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.01.1971

Дочь: Сухоборова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Сухоборова Римма Константиновна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
29.04.1973

Дочь: Красовская Елена Викторовна

Мать ребёнка: Сухоборова Римма Константиновна

Советский, Советский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
17.10.2011
Советский, Советский муниципальный район, Республика Крым