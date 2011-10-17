Сухоборов Виктор Антонович
Место рождения
Дата рождения16.10.1941
Дата смерти17.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1941
Рождение ребёнка
14.07.1965
Сын: Сухоборов Валерий Викторович
Мать ребёнка: Сухоборова Римма Константиновна
Рождение ребёнка
25.01.1971
Дочь: Сухоборова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Сухоборова Римма Константиновна
Рождение ребёнка
29.04.1973
Дочь: Красовская Елена Викторовна
Мать ребёнка: Сухоборова Римма Константиновна
Смерть
17.10.2011