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Велигодская Василина Ивановна

Место рождения

Средиполье, Полтавська область

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

18.11.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Велигодский Иван

Мать: не указана

Средиполье, Полтавська область
Смерть
18.11.1974
Средиполье, Полтавська область
Оформляла документы о смерти Василины Ивасенко Полина Самийльевна, дочь мужа ВАсилины Самийло, те ее падчерица, которая потом дом Василины ., вернее участок продала соседу который объединил, расширил ... Показать все