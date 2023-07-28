Велигодская Василина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смерти18.11.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: Велигодский Иван
Мать: не указана
Смерть
18.11.1974
Оформляла документы о смерти Василины Ивасенко Полина Самийльевна, дочь мужа ВАсилины Самийло, те ее падчерица, которая потом дом Василины ., вернее участок продала соседу который объединил, расширил ... Показать все