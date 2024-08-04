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Тренина (Ловыгина) Анна Лаврентьевна

Место рождения

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.09.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1865

Отец: Ловыгин Лаврентий Яковлевич

Мать: Ловыгина Гликерия Авдеевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Дарья Ловыгина, временнообязанная крестьянская жена д. Грушино
Бракосочетание
16.02.1883

Муж: Тренин Василий Миронович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Филипп Миронович и Савва Ипатович Тренины, крестьяне д. Грушино По невесте: Дмитрий и Максим Лаврентьевичи Ловыгины
Смерть
Неизвестно

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