Тренина (Ловыгина) Анна Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1865
Воспреемник Дарья Ловыгина, временнообязанная крестьянская жена д. Грушино
Бракосочетание
16.02.1883
По жениху: Филипп Миронович и Савва Ипатович Тренины, крестьяне д. Грушино По невесте: Дмитрий и Максим Лаврентьевичи Ловыгины
Смерть
Неизвестно