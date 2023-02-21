Федотова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1889
Отец ребёнка: Федотов Василий Андреевич
Петроград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутепова Дернова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Федотов Василий Андреевич
Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Федотов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Федотов Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно