Федотова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1889

Сын: Федотов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Федотов Василий Андреевич

Петроград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутепова Дернова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Федотов Василий Андреевич

Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Федотов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Федотов Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно