Щеткина (Боброва) Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1794
Отец: Бобров Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1812 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
5. 31 января 1812 г. поженились деревни Шапочкиной крестьянин Максим Григорьев Щеткин, деревни Кощиевой крестьянина Трофима Боброва с дочерью девкой Анной; оба первым браком. Метрическая книга Пророк... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1813 ст.
Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1813 г. / Раздел "О родившихся", №16. С. 307.
Рождение ребёнка
26.08.1814 ст.
Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1814 г. / Раздел "О родившихся", №75. С. 47.
Рождение ребёнка
09.07.1815 ст.
Сын: Щеткин Василий Максимович
Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1815 г. / Раздел "О родившихся", №45. С. 93 об.
Рождение ребёнка
27.05.1817 ст.
Дочь: Щеткина Федосья Максимовна
Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич
45. 27 мая 1817 г. родилась деревни Шапочкиной Максима Щеткина дочь Федосья. 29 мая 1817 г. крещена в селе Ильинском. Восприемники: сестра Максиму Екатерина. Метрическая книга Пророко-Ильинской цер... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1818 ст.
Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1818 г. / Раздел "О родившихся", №52. С. 79.
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Щеткин Григорий Максимович
Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
14.04.1825 ст.
Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1825 г. / Раздел "О родившихся", №64. С. 733.
Рождение ребёнка
09.01.1829 ст.
Дочь: Щеткина Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1829 г. / Раздел "О родившихся", №11. С. 396 об.
Рождение ребёнка
03.02.1830 ст.
Сын: Щеткин Никифор Максимович
Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1830 г. / Раздел "О родившихся", №21. С. 833.
Рождение ребёнка
05.06.1832 ст.
Дочь: Щеткина Акулина Максимовна
Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1832 г. / Раздел "О родившихся", №57. С. 407 об.
Смерть
После 1834