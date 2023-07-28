Щеткина (Боброва) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеткина (Боброва) Анна Трофимовна

Место рождения

Кащей, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Бобров Трофим

Мать: не указана

Кащей, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
31.01.1812 ст.

Муж: Щеткин Максим Григорьевич

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
5. 31 января 1812 г. поженились деревни Шапочкиной крестьянин Максим Григорьев Щеткин, деревни Кощиевой крестьянина Трофима Боброва с дочерью девкой Анной; оба первым браком. Метрическая книга Пророк... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1813 ст.

Сын: Щеткин Лука Максимович

Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич

Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1813 г. / Раздел "О родившихся", №16. С. 307.
Рождение ребёнка
26.08.1814 ст.

Сын: Щеткин Иван Максимович

Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич

Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1814 г. / Раздел "О родившихся", №75. С. 47.
Рождение ребёнка
09.07.1815 ст.

Сын: Щеткин Василий Максимович

Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич

Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1815 г. / Раздел "О родившихся", №45. С. 93 об.
Рождение ребёнка
27.05.1817 ст.

Дочь: Щеткина Федосья Максимовна

Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич

45. 27 мая 1817 г. родилась деревни Шапочкиной Максима Щеткина дочь Федосья. 29 мая 1817 г. крещена в селе Ильинском. Восприемники: сестра Максиму Екатерина. Метрическая книга Пророко-Ильинской цер... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1818 ст.

Сын: Щеткин Демид Максимович

Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич

Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1818 г. / Раздел "О родившихся", №52. С. 79.
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Щеткин Григорий Максимович

Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
14.04.1825 ст.

Сын: Щеткин Феодул Максимович

Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич

Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1825 г. / Раздел "О родившихся", №64. С. 733.
Рождение ребёнка
09.01.1829 ст.

Дочь: Щеткина Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич

Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1829 г. / Раздел "О родившихся", №11. С. 396 об.
Рождение ребёнка
03.02.1830 ст.

Сын: Щеткин Никифор Максимович

Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич

Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1830 г. / Раздел "О родившихся", №21. С. 833.
Рождение ребёнка
05.06.1832 ст.

Дочь: Щеткина Акулина Максимовна

Отец ребёнка: Щеткин Максим Григорьевич

Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1832 г. / Раздел "О родившихся", №57. С. 407 об.
Смерть
После 1834