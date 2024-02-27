Горпинич Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорпинич Николай Григорьевич

Горпинич Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1970

Дочь: Кузнецова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Тимоненко Раиса Степановна

Рождение ребёнка
16.08.1972

Дочь: Горпинич Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Тимоненко Раиса Степановна

Полга, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.10.1974

Дочь: Горпинич Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Тимоненко Раиса Степановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.