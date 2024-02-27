Горпинич Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1970
Дочь: Кузнецова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Тимоненко Раиса Степановна
Рождение ребёнка
16.08.1972
Дочь: Горпинич Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Тимоненко Раиса Степановна
Полга, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.10.1974
Дочь: Горпинич Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Тимоненко Раиса Степановна