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Веряскина Александра Романовна
Веряскина Александра Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.2005
Пол
Женский
Отец
Веряскин Роман Викторович
1981 г.р.
Мать
Веряскина (Козлова) Екатерина Романовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2005
Отец:
Веряскин Роман Викторович
Мать:
Веряскина Екатерина Романовна
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