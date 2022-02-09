Анисимова (Кувыркина) Наталья Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Кувыркина) Наталья Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1959

Дата смерти

09.02.2022

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1959

Отец: Кувыркин Олег Николаевич

Мать: Кувыркина Руфа Анатольевна

Рождение ребёнка
15.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
09.02.2022