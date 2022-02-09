Анисимова (Кувыркина) Наталья Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1959
Дата смерти09.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1959
Рождение ребёнка
15.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.02.2022