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Копосова (Белова) Вера Степановна

Место рождения

Заяцкое, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1941

Отец: Белов Степан Константинович

Мать: Белова Лидия Александровна

Заяцкое, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Образование
С 01.09.1950 по 1954
Кузьминка, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Учащаяся Кузьминской начальной средней школы, в 1954 году училась в 5 классе
Бракосочетание
18.08.1962

Муж: Копосов Борис Иванович

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.12.1970

Дочь: Береснева Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Копосов Борис Иванович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.04.1976

Дочь: Копосова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Копосов Борис Иванович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми