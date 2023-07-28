Копосова (Белова) Вера Степановна
Место рождения
Дата рождения16.05.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1941
Образование
С 01.09.1950 по 1954
Кузьминка, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Учащаяся Кузьминской начальной средней школы, в 1954 году училась в 5 классе
Бракосочетание
18.08.1962
Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.12.1970
Дочь: Береснева Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Копосов Борис Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1976
Дочь: Копосова Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Копосов Борис Иванович