Желудкова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желудкова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

AZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желудков Николай Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.04.1954

Сын: Желудков Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Желудков Михаил

Смерть
Неизвестно

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