Желудкова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желудков Николай Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.04.1954
Сын: Желудков Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Желудков Михаил
Смерть
Неизвестно