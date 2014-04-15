Шевченко Вячеслав Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Вячеслав Алексеевич

Шевченко Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.2014

Отец: Панус Алексей Николаевич

Мать: Шевченко Оксана Владимировна