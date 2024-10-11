Меркеева (Кондрушина) Наталья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кондрушин Ефим -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркеев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гатилина (Меркеева) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова (Меркеева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глущенко (Меркеева) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
06.08.1906
Сын: Меркеев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
02.09.1916
Дочь: Меркеева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович