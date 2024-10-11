Меркеева (Кондрушина) Наталья Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМеркеева (Кондрушина) Наталья Ефимовна

Меркеева (Кондрушина) Наталья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондрушин Ефим -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркеев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гатилина (Меркеева) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова (Меркеева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глущенко (Меркеева) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркеев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
06.08.1906

Сын: Меркеев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
02.09.1916

Дочь: Меркеева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Меркеев Алексей Герасимович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.