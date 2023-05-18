Ласточкин Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласточкин Семён

Место рождения

Россия

Дата рождения

25.09.1923

Дата смерти

09.01.1971

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1923

Отец: Ласточкин Пётр Павлович

Мать: Ласточкина Ирина Андреевна

Россия
Рождение ребёнка
21.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Смерть
09.01.1971
Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область