Ласточкин Семён
Место рожденияРоссия
Дата рождения25.09.1923
Дата смерти09.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1923
Россия
Рождение ребёнка
21.05.1949
Рождение ребёнка
06.07.1953
Рождение ребёнка
09.10.1954
Рождение ребёнка
13.06.1956
Рождение ребёнка
31.12.1959
Смерть
09.01.1971
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно