Будякова Нина Ивановна 05.05.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Будякова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1932

Дата смерти

08.02.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1932

Отец: Скок Иван Прокопович

Мать: Сметана Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
08.02.2023

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