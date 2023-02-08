Будякова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1932
Дата смерти08.02.2023
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1932
Отец: Скок Иван Прокопович
Мать: Сметана Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
08.02.2023