Никита Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1754 и 1758

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1756 и 1759 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1788 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1758

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Агафья Никитична

Мать ребёнка: Настасья Давыдовна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Федосья Никитична

Мать ребёнка: Настасья Давыдовна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Михайла Никитич

Мать ребёнка: Настасья Давыдовна

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Настасья Давыдовна

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Мякотин Кирила Никитич

Мать ребёнка: Настасья Давыдовна

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Настасья Никитична

Мать ребёнка: Настасья Давыдовна

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Василий Никитич

Мать ребёнка: Настасья Давыдовна

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Мирон Никитич

Мать ребёнка: Настасья Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Давыдовна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1815
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область