Никита Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1754 и 1758
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1758
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Агафья Никитична
Мать ребёнка: Настасья Давыдовна
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Федосья Никитична
Мать ребёнка: Настасья Давыдовна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Михайла Никитич
Мать ребёнка: Настасья Давыдовна
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Тимофей Никитич
Мать ребёнка: Настасья Давыдовна
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Настасья Давыдовна
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Настасья Никитична
Мать ребёнка: Настасья Давыдовна
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Василий Никитич
Мать ребёнка: Настасья Давыдовна
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Мирон Никитич
Мать ребёнка: Настасья Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Давыдовна
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1815