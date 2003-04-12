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Турончик Александр Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1931

Дата смерти

12.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1931

Отец: Турончик Тихон Петрович

Мать: Турончик Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
03.02.1961

Дочь: Пилосян Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Турончик Анна Петровна

Рождение ребёнка
04.05.1964

Сын: Турончик Николай Александрович

Мать ребёнка: Турончик Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турончик Анна Петровна

Смерть
12.04.2003