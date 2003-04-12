Турончик Александр Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1931
Дата смерти12.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1931
Отец: Турончик Тихон Петрович
Мать: Турончик Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
03.02.1961
Дочь: Пилосян Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Турончик Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.05.1964
Сын: Турончик Николай Александрович
Мать ребёнка: Турончик Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турончик Анна Петровна
Смерть
12.04.2003