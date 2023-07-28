Резаева (Анистратова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.2016
Сын: Резаев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности