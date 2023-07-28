Резаева (Анистратова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резаева (Анистратова) Мария Алексеевна

Место рождения

Краснооктябрьский, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.08.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснооктябрьский, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.2016

Сын: Резаев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности