Коновалов Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле ?.07.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1897 ст.
Сын: Коновалов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
04.05.1909 ст.
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
02.11.1912 ст.
Сын: Коновалов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После ?.07.1912 ст.