Коновалов Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Владимир Фёдорович

Коновалов Владимир Фёдорович

Место рождения

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После ?.07.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Фёдор Васильевич

Мать: Коновалова Ефросинья Даниловна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1897 ст.

Сын: Коновалов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Яковлевна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1909 ст.

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Яковлевна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1912 ст.

Сын: Коновалов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Яковлевна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Анастасия Яковлевна

Смерть
После ?.07.1912 ст.