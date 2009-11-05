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Передних Виктор Иванович

Место рождения

Бухарова, Заларинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

05.09.1958

Дата смерти

05.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1958

Отец: Передних Иван Матвеевич

Мать: не указана

Бухарова, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.04.1983

Сын: Передних Денис Викторович

Мать ребёнка: не указана

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.03.1985

Сын: Передних Иван Викторович

Мать ребёнка: не указана

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.12.1988

Сын: Передних Андрей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.12.1988

Дочь: Передних Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Зима, Зиминское, Иркутская область
Смерть
05.11.2009
Сошки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
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