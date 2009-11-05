Передних Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения05.09.1958
Дата смерти05.11.2009
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1958
Отец: Передних Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
02.04.1983
Сын: Передних Денис Викторович
Рождение ребёнка
05.03.1985
Рождение ребёнка
21.12.1988
Сын: Передних Андрей Викторович
Рождение ребёнка
21.12.1988
Дочь: Передних Екатерина Викторовна
Смерть
05.11.2009
Сошки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область