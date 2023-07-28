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Савин Акиндин

Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

04.09.1777

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Савин Елевферий (Алфер) Прокофиев

Мать: Савина Евдокея

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Савин Афиноген Акиндинов

Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Евдокия Акиндинова

Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Агафья Акиндинова

Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Савин Тимофей Акиндинов

Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Савин Козма Акиндинов

Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Савин Федор Акиндинов

Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Савин Иаков Акиндинов

Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Матрона Константинова

Смерть
04.09.1777
Осташков, Осташковский, Тверская область