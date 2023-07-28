Савин Акиндин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смерти04.09.1777
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Савин Елевферий (Алфер) Прокофиев
Мать: Савина Евдокея
Рождение ребёнка
Около 1731
Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Евдокия Акиндинова
Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Агафья Акиндинова
Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Савина Матрона Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1777