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Ружицкий Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1913

Дочь: Тягун Резниченко Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Ружицкая Марина

Рожок, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ружицкий Михаил Федорович

Мать ребёнка: Ружицкая Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ружицкий Павел Федорович

Мать ребёнка: Ружицкая Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харьковенко Анна (Галя) Федоровна

Мать ребёнка: Ружицкая Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заверюха Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Ружицкая Марина

Смерть
Неизвестно