Ружицкий Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1913
Дочь: Тягун Резниченко Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Ружицкая Марина
Рожок, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ружицкий Михаил Федорович
Мать ребёнка: Ружицкая Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ружицкая Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харьковенко Анна (Галя) Федоровна
Мать ребёнка: Ружицкая Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заверюха Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Ружицкая Марина
Смерть
Неизвестно