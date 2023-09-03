Филиппова Парасковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1910
Дочь: Филиппова Марфида Михайловна
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Филиппова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
20.07.1920
Дочь: Филиппова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
18.06.1926
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
27.09.1929
Дочь: Филиппова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971