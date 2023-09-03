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Филиппова Парасковья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1910

Дочь: Филиппова Марфида Михайловна

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Филиппов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Филиппова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
20.07.1920

Дочь: Филиппова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
18.06.1926

Сын: Филиппов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
27.09.1929

Дочь: Филиппова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Михаил Яковлевич

Смерть
1971
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