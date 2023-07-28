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Рябков Гранит Михайлович
Рябков Гранит Михайлович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1925
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Рябков Михаил Петрович
Мать
Рябкова (Гребенщикова) Екатерина Александровна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Рябков Михаил Петрович
Мать:
Рябкова Екатерина Александровна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1943
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