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Рябков Гранит Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1925

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Рябков Михаил Петрович

Мать: Рябкова Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1943