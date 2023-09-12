Залесский Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залесский Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Залесский Федор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залесская Вера Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залесская Евдокия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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