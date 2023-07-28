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Хренников Иван Митрофанович

Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

14.09.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1887 ст.

Отец: Хренников Митрофан Иванович

Мать: Хренникова Ксения Андреевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Хренников Константин Иванович

Мать ребёнка: Хренникова Анна Николаевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.05.1910 ст.

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Хренникова Анна Николаевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Хренникова Анна Николаевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Хренников Виктор Иванович

Мать ребёнка: Хренникова Анна Николаевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Хренников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Хренникова Анна Николаевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Хренникова Анна Николаевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренникова Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Счетовод
Место жительства
Неизвестно
Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область