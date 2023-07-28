Хренников Иван Митрофанович
Место рождения
Дата рождения14.09.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1887 ст.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Хренников Константин Иванович
Мать ребёнка: Хренникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
19.05.1910 ст.
Дочь: Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Хренникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Хренникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Хренников Виктор Иванович
Мать ребёнка: Хренникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Хренников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Хренникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Хренникова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Счетовод
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно