Дюков Андрей Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюков Андрей Моисеевич

Дюков Андрей Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Дюков Моисей Николаевич

Мать: Дюкова Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Дюкова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Дюкова Улита Васильевна

Рождение ребёнка
20.01.1935

Дочь: Ломакина Полинария Андреевна

Мать ребёнка: Дюкова Улита Васильевна

Смерть
1942
пропал без вести