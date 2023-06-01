Дюков Андрей Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Дюков Моисей Николаевич
Мать: Дюкова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Дюкова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Дюкова Улита Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1935
Дочь: Ломакина Полинария Андреевна
Мать ребёнка: Дюкова Улита Васильевна
Смерть
1942
пропал без вести