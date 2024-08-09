Игнатий Никитин
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Тимофеева
Рождение ребёнка
1724
Сын: Иван Игнатьев
Мать ребёнка: Лидия Тимофеева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1726
Сын: Василий Игнатьев
Мать ребёнка: Лидия Тимофеева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1728
Сын: Алексей Игнатьев
Мать ребёнка: Лидия Тимофеева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1738
Сын: Степан Игнатьев
Мать ребёнка: Лидия Тимофеева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1741
Сын: Артемий Игнатьев
Мать ребёнка: Лидия Тимофеева
д.Семчино
Смерть
1749