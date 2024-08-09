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Игнатий Никитин

Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1690

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Никита

Мать: не указана

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Тимофеева

Рождение ребёнка
1724

Сын: Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Лидия Тимофеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1726

Сын: Василий Игнатьев

Мать ребёнка: Лидия Тимофеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1728

Сын: Алексей Игнатьев

Мать ребёнка: Лидия Тимофеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1738

Сын: Степан Игнатьев

Мать ребёнка: Лидия Тимофеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1741

Сын: Артемий Игнатьев

Мать ребёнка: Лидия Тимофеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
1749

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