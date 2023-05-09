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Лукьянов Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Иммиграция
1900
Яя-Борик, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
12.10.1917
Яя-Борик, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно