Халиуллин Закир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллин Закир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сейфульмулюков Халиулла Мулла

Мать: Гарифэбану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиуллин Гадель

Мать ребёнка: Халиуллина (Галлямова) Фатыма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халиуллина) Гадиля

Мать ребёнка: Халиуллина (Галлямова) Фатыма

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Тарзиманова (Халиуллина) Раиса Закировна

Мать ребёнка: Халиуллина (Галлямова) Фатыма

Смерть
Неизвестно

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