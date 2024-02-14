Халиуллин Закир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сейфульмулюков Халиулла Мулла
Мать: Гарифэбану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиуллин Гадель
Мать ребёнка: Халиуллина (Галлямова) Фатыма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халиуллина) Гадиля
Мать ребёнка: Халиуллина (Галлямова) Фатыма
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Тарзиманова (Халиуллина) Раиса Закировна
Мать ребёнка: Халиуллина (Галлямова) Фатыма
Смерть
Неизвестно