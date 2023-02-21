Половинчик Борис (Берка) Иосифович
Место рожденияВолодарка, Украина
Дата рождения1886
Дата смерти28.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Половинчик Иось Янкелевич
Мать: Половинчик Дина
Володарка, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Френкель Софья (Шифра)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинчик Владимир
Мать ребёнка: Половинчик Берта Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1978
Киев, Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость