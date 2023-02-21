Половинчик Борис (Берка) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик Борис (Берка) Иосифович

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Место рождения

Володарка, Украина

Дата рождения

1886

Дата смерти

28.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Половинчик Иось Янкелевич

Мать: Половинчик Дина

Володарка, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Френкель Софья (Шифра)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинчик Владимир

Мать ребёнка: Половинчик Берта Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинчик Берта Абрамовна

Смерть
28.09.1978
Киев, Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость