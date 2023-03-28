Бомова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1907
Дата смерти15.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1907
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.1932
Сын: Бомов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Бомов Николай Никонорович
Белые Кресты, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.08.1984