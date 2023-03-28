Бомова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бомова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1907

Дата смерти

15.08.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1907

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.07.1932

Сын: Бомов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Бомов Николай Никонорович

Белые Кресты, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.08.1984